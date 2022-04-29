Пушков заявил, что покупка российского газа по реверсу из ФРГ противоречит риторике Польши

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29 апреля 2022, 08:01 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков в пятницу заявил, что получение Польшей российского газа по реверсу из ФРГ противоречит официальным заявлениям Варшавы о якобы ненужности данного вида топлива из России.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что Польша продолжает приобретать российский газ через Германию, поскольку экспорт топлива напрямую в страну был приостановлен.

Алексей Пушков обратил внимание на то, что Варшава после своего публичного отказа от газа из РФ заказала те же объемы топлива, которые получала, но по реверсу из Германии. Сенатор заметил, что при этом польские власти утверждают, что российский газ не нужен. "Кого они пытаются обмануть?" – задался вопросом Пушков.