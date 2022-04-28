В «Газпроме» сообщили, что Польша начала покупать газ реверсом из Германии

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28 апреля 2022, 17:08 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В компании "Газпром" сообщили, что Польша покупает российский газ, но не напрямую, а реверсом в Германии. По информации корпорации, газ Польша покупает в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу "Ямал - Европа".

По уточнению "Газпрома", объём реверса – около 30 миллионов кубометров в сутки почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом".

Напомним, российская корпорация "Газпром" 27 апреля приостановила поставки газа в болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG, так как они отказались платить за энергоресурсы из России в рублях. "Газпром" предупредил, что сократит транзит в третьи страны, если они будут несанкционированно забирать газ из общего потока.

Экономист Михаил Хазин считает, что власти Польши согласятся оплачивать российский газ рублями, но перед этим будут громко возмущаться и скандалить.