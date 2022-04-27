Хазин: «Польша поорет, поскандалит, но рублями России за газ заплатит»

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27 апреля 2022, 12:43

фото: pixabay.com

Власти Польши согласятся оплачивать российский газ рублями, но перед этим будут громко возмущаться и скандалить. Такого мнения придерживается экономист Михаил Хазин.

Экономист на YouTube-канале «Закон и порядок в США» заявил, что потребители российского газа в Европе не видят проблемы в оплате поставок энергоресурсов рублями. Новые правила оплаты за поставки газа некоторым западным компаниям и политикам могут быть неприятны по политическим причинам, но им придется успокоиться и смириться с новой реальностью, принять довольно мягкие и компромиссные условия России.

По убеждению эксперта, такие страны, как Болгария и Польша, демонстративно отказавшиеся от выполнения новых правил оплаты газа, все равно начнут приобретать его за рубли. По версии Хазина, предварительно Польша устроит политическую истерику, так как польские власти придерживаются антироссийского курса. Личное мнение Хазина - они поорут-поорут – и заплатят, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».

В среду появилась информация об официальном заявлении властей Австрии, что Вена принимает поставленные Москвой условия по оплате газа в рублях.