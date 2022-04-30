Кулеба: Украина предлагает Китаю выступить гарантом ее безопасности

Киев надеется заручиться гарантиями безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, в том числе Китая. Об этом в интервью китайскому агентству «Синьхуа» сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Текст интервью опубликован в субботу.
«Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к КНР», - сказал Кулеба.
В этом же интервью он рассказал, что после того как российской делегации в Стамбуле был передан проект соглашения по гарантиям безопасности, переговорный процесс усложнился.
Этот пункт Киев считает одним из ключевых в переговорах. Ранее телеканал СNN со ссылкой на источники сообщал, что США и их союзники вряд ли предложат Украине те гарантии безопасности, которые требует Киев.