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Глава украинского МИД Кулеба: после стамбульского раунда переговоры с Россией сильно осложнились

, 19:20 Источник: ТАСС

Глава украинского МИД Кулеба: после стамбульского раунда переговоры с Россией сильно осложнились
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Attila Husejnow/globallook.com

После стамбульского раунда переговоров, в ходе которого Украина передала России свой проект соглашения о гарантиях безопасности, диалог сторон существенно осложнился. Об этом в интервью китайскому агентству Синьхуа сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Текст интервью опубликован в субботу.

«Да, в настоящее время мирные переговоры между Украиной и Россией идут очень сложно», - заявил Кулеба.

Он рассказал, что 29 марта в Стамбуле, где при посредничестве Турции прошел последний на данный момент очный раунд переговоров, украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Киеву.

«Российская сторона приняла это предложение для дополнительного изучения. К сожалению, после этого переговорный процесс сильно осложнился», - сказал министр.

Комментируя итоги стамбульского раунда переговоров, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что «впервые за последние годы украинские власти выразили готовность договариваться с Россией». 

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