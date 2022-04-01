CNN: США и их союзники вряд ли предложат Украине те гарантии безопасности, которые требует Киев

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1 апреля 2022, 14:21

Флаги Украины и США, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Соединенные Штаты и их союзники вряд ли предложат Украине те гарантии безопасности, которые требует Киев. С соответствующим утверждением, как информирует РИА Новости, выступил американский телевизионный канал CNN.

«CNN со ссылкой на источники утверждает, что США и их союзники вряд ли предложат Украине те гарантии безопасности, которых от них требует Киев», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Ранее в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готовит свою реакцию на предложения украинской стороны, которые были высказаны в ходе переговорного процесса.