Лавров обвинил Запад в краже у России 300 млрд «газовых» долларов

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29 апреля 2022, 22:16 Источник: ТАСС

Доллары США, Chromorange/ Bilderbox/globallook.com

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya в пятницу обвинил страны коллективного Запада в том, что они фактически украли у России 300 млрд долларов, которые были уплачены ими же за газ.

Лавров пояснил, что контракты на поставку газа были подписаны до начала военной спецоперации и введения санкций и предусматривали выплаты от западных партнеров в долларах и евро. Эти платежи поступали на счета «Газпрома» в западных банках.

«Когда после начала специальной военной операции на Украине, наши западные «друзья» украли у нас более чем 300 млрд долларов, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ», - заявил глава МИД, добавив, что таким образом получилось: все эти годы они пользовались российским газом бесплатно.