Политолог Аслан Рубаев: Я думаю, что в этом году, либо в следующем Украины как государственности уже не будет

Аргументы Недели → Политика 13+

29 апреля 2022, 19:46

Политолог Аслан Рубаев.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Польша совместно с США прорабатывают планы установления военно-политического контроля польских властей над «историческими владениями» на Украине. Политолог Аслан Рубаев прокомментировал «Аргументам недели» данное заявление.

«Польша и США эти планы отвергают и говорят, что у них нет в этом никакого интереса», - отметил эксперт. Однако, по мнению Рубаева, это не так. У Польши исторически интерес к трем украинским областям.

«После 24 февраля старый миропорядок уже сломлен. Сегодня не работают международные институты. Для России введение польского миротворческого контингента в Украину обозначали бы серьезные договоренности. Мы бы могли согласиться с тем, что Польша забирает свои исторические земли, которые были переданы СССР по итогам Второй мировой войны, а коллективный Запад согласился бы с тем, РФ поглотила бы остальную часть Украины, которая исторически исконно русская. Здесь есть больше точек соприкосновения договориться с Западом. Нужно не забывать, что поляки раздавали гражданство многим гражданам Украины. Западная Украина хочет вернуться в Польшу», - сказал политолог.