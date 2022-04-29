Макрон анонсировал телефонный разговор с Зеленским в пятницу вечером

Аргументы Недели → Политика 13+

29 апреля 2022, 16:23 Источник: ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон, Lionel Guericolas/globallook.com

В пятницу вечером президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он сам рассказал журналистам во время своей поездки в Верхние Пиренеи, сообщает телеканал LCI.

По словам Макрона, ситуация вокруг Украины «по-прежнему вызывает беспокойство», поэтому необходимо делать все, чтобы «избежать эскалации».

Напомним, 7 февраля Макрон встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. После начала военной спецоперации французский президент неоднократно разговаривал с российским лидером по телефону. Во время своей предвыборной кампании он подчеркивал, что диалог с Владимиром Путиным «нужно продолжать», так как это «поможет сохранить жизни».