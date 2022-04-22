Макрон заявил, что считает своей обязанностью продолжить диалог с Путиным: «это поможет сохранить жизни»

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22 апреля 2022, 19:13 Источник: ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон, Rit Heize/globallook.com

Франция должна продолжить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, иначе участниками переговоров станут Турция и Китай. Об этом заявил в пятницу в эфире радио France Inter президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он сообщил, что в случае победы на выборах не исключает возможности продолжения диалога с президентом России Владимиром Путиным, но вначале проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их темой может стать организация гуманитарного коридора в Мариуполе.

«Я думаю, что это наша обязанность - продолжать переговоры с президентом Путиным. Есть только один канал связи, и его нужно сохранить», - сказал Макрон, добавив, что диалог с российским лидером «поможет сохранить жизни».

По мнению Макрона, если Франция откажется от переговоров с российским лидером, «их участниками будут Китай и Турция».

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.