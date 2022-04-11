Макрон набрал 27,84 процента голосов по итогам первого тура президентских выборов во Франции

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11 апреля 2022, 14:59 Источник: МВД Франции

президент Франции Эммануэль Макрон, www.imago-images.de

Во Франции опубликовали результаты первого тура президентских выборов. Действующий глава страны Эммануэль Макрон после подсчета 100 процентов бюллетеней набрал 27,84 процента голосов избирателей.

Лидер политической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по итогам подсчета протоколов набрала 23,15 процента голосов по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Третье место занял глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, получивший 21,95 процента голосов, на четвертой строчке находится основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур (7,07%), а на пятой – кандидат от партии "Республиканцы" Валери Пекресс (4,78%).

Соответствующую информацию предоставили в Министерстве внутренних дел страны.

Второй тур голосования на выборах президента Франции пройдет 24 апреля.