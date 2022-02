В начале переговоров Путин и Макрон обращались друг к другу на «ты»

Аргументы Недели → Политика 13+

7 февраля 2022, 20:33 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Эммануэль Макрон, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в начале переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном общался на «ты». Главы государств «по-приятельски» обменялись несколькими фразами.

Зайдя в зал переговоров Макрон, обратился к российскому коллеге без отчества: «Vladimir!» Путин поздоровался в ответ: «Bonsoir». «What's up? How are you?» (Как дела?) - спросил президент Франции. На что получил ответ: «I'm fine» (все хорошо).

«Уважаемый господин президент, дорогой Эммануэль, я очень рад тебя видеть. Мы не встречались уже два года, и, конечно, накопилось очень много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в таком прямом формате, но все-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались»,- отметил во время протокольной части беседы Путин.

В свою очередь, Макрон обратился к российскому лидеру без отчества и поблагодарил за прием.

«Спасибо большое за прием и время, которое ты выделяешь»,- высказал он.