Bloomberg: итальянская энергетическая компания Eni намерена открыть рублевый счет для оплаты российского газа

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27 апреля 2022, 21:19 Источник: ТАСС

Итальянская нефтегазовая компания Eni, Ernesto Arbitraggio/globallook.com

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni, которая работает с российским «Газпромом», намерена открыть рублевые счета в Газпромбанке для оплаты за поставки российского газа, сообщило в среду агентство Bloomberg.

Как рассказали агентству источники, владеющие информацией, сам факт открытия счетов не означает, что Eni начнет рассчитываться за российский газ рублями: санкцию на это должно дать правительство Италии.

Ранее сообщалось, что Италия договаривается с Алжиром о поставках природного газа — чтобы исключить «возможный российский шантаж». Также правительство страны договорилось о дополнительных поставках голубого топлива с Азербайджаном.