Италия договаривается с Алжиром о поставках природного газа — чтобы исключить «возможный российский шантаж»

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10 апреля 2022, 16:20 Источник: РИА Новости

Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо, Thomas Imo/photothek.de/globallook.com

В понедельник итальянский премьер Марио Драги и глава МИД Луиджи Ди Майо планируют подписать в Алжире соглашения о новых поставках в страну природного газа. По словам Ди Майо, это позволит сократить зависимость от российских энергоносителей.

«Завтра утром вместе с президентом Драги я буду в Алжире для подписания важного соглашения относительно газа, которое позволит нам ответить на возможный российский шантаж по газу», - сообщил глава итальянского МИД журналистам в воскресенье.

Он также отметил, что диверсифицировать поставки энергоносителей нужно было раньше, но выразил надежду, что это удастся сделать в скором времени, так как у Италии «много партнеров и друзей по всему миру».

Ди Майо рассказал, что в феврале-марте он посетил Алжир, Азербайджан, Катар, Конго, Анголу и Мозамбик и все эти страны готовы увеличить поставки топлива в Италию.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи с Ди Майо в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с 2022 года страна увеличит поставки газа в Италию.