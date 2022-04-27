Польский премьер Моравецкий посожалел о том, что Россия «неплохо справляется с санкциями»

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27 апреля 2022, 17:42 Источник: ТАСС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, imago/fot. tedi/newspix.pl/globallook.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил сожаление в связи с тем, что России удается справляться с вводимыми в отношении нее санкциями, поэтому требуется разработка новых пакетов рестрикций. Такое мнение он высказал на брифинге в среду.

«Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями. В этой связи Польша старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов», - заявил Моравецкий.

В начале апреля польский премьер выдвинул идею прекратить выдавать шенгенские визы российским гражданам. По его мнению, визы могут выдаваться только тем, кто желает покинуть Россию навсегда.