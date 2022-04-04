Премьер Польши Моравецкий предложил не выдавать российским гражданам шенгенские визы

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4 апреля 2022, 12:28 Источник: РИА Новости

ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступая в понедельник на пресс-конференции в понедельник в Варшаве, выдвинул идею прекратить выдачу российским гражданам шенгенских виз кроме гуманитарных.

Польский премьер заявил, что решительные санкции необходимо наложить на российское общество, выдавать Шенген только тем, кто хочет покинуть Россию навсегда.

Моравецкий также сегодня предложил ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия». Премьер Польши отметил, что за происходящее на Украине ответственны и те россияне, кто входит в «партию Путина».

На эту идею о санкциях против всех единороссов уже отреагировал Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник назвал премьера Польши Матеуша Моравецкого «слетевшим с катушек» .