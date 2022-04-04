Медведев назвал премьера Польши Моравецкого «слетевшим с катушек» из-за его предложения о введении санкций против ЕР

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4 апреля 2022, 12:16 Источник: РИА Новости

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/GlobalLookPress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник назвал премьера Польши Матеуша Моравецкого «слетевшим с катушек» из-за его предложения о санкциях, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Медведев считает, что премьер Польши, выдвинувший предложение ввести санкции против всех членов Единой России, «слетел с катушек на почве русофобии».

Также зампред Совбеза предложил ответные меры:«Можно подумать о симметричном ответе против все членов «PIS» и голосующих за неё».

PIS — партия «Право и справедливость» в Польше.