Медведев назвал премьера Польши Моравецкого «слетевшим с катушек» из-за его предложения о введении санкций против ЕР

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник назвал премьера Польши Матеуша Моравецкого «слетевшим с катушек» из-за его предложения о санкциях, сообщает РИА Новости.
Дмитрий Медведев считает, что премьер Польши, выдвинувший предложение ввести санкции против всех членов Единой России, «слетел с катушек на почве русофобии».
Также зампред Совбеза предложил ответные меры:«Можно подумать о симметричном ответе против все членов «PIS» и голосующих за неё».
PIS — партия «Право и справедливость» в Польше.