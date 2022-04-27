Зеленский получил приглашение на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в ноябре на Бали

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27 апреля 2022, 15:54 Источник: ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит «Большой двадцатки», которая пройдет осенью на острове Бали (Индонезия). Об этом сообщил сам Зеленский в своем твиттере.

«Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20», - написал Зеленский.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что США оказывают давление на власти Индонезии, которая является страной-председателем саммита, с тем чтобы они пригласили Украину и отказали в участии России.

Однако министр финансов Индонезии Мульяни Индравати 21 апреля сообщила, что приглашение президенту России Владимиру Путину отправлено.

22 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение поедет ли Путин на саммит G20 в ноябре, к настоящему моменту не принято.