Песков заявил, что решение об участии Путина в саммите G20 пока не принято

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22 апреля 2022, 13:13 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение, поедет ли глава государства на саммит G20 в Индонезии, к настоящему моменту не принято.

В минувший четверг, 21 апреля, министр финансов Индонезии Мульяни Индравати заявила, что лидеры всех стран "Большой двадцатки" получили приглашение на саммит группы, который состоится в конце года. В частности, письмо было направлено российскому лидеру Владимиру Путину.

Дмитрий Песков уточнил, что когда решение о поездке политика на саммит G20 будет принято, журналистов проинформируют.