Министр финансов Индонезии Индравати заявила, что Путин получил приглашение на саммит G20

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21 апреля 2022, 22:25 Источник: РИА "Новости"

G20, White House/via Globallookpress.com

Министр финансов Индонезии Мульяни Индравати заявила, что лидеры всех стран-членов G20 приглашены на саммит группы в конце текущего года. В частности, приглашение получил президент России Владимир Путин.

В 2022 году Индонезия является председателем в "Группе двадцати". Мульяни Индравати подчеркнула в рамках мероприятия на площадке МВФ, что российский лидер Владимир Путин был приглашен на саммит. Она также уточнила, что на подобные крупные встречи приглашения лидерам направляются заблаговременно.

Министр финансов Индонезии уточнила, что все страны G20 уже получили письма.