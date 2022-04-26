В Минобороны РФ заявили, что обратили внимание на слова британского министра Хиппи о нанесении Киевом ударов по объектам РФ

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили во вторник, 26 апреля, что в ведомстве обратили внимание на заявление британского министра Джеймса Хиппи о нанесении Киевом ударов по объектам РФ.
В МО РФ подчеркнули, что прямое провоцирование Киева со стороны Лондона приведет к пропорциональному и незамедлительному ответу Москвы.
В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Российской Федерации круглосуточно находятся в готовности к нанесению ответных ударов по центрам принятия соответствующих решений в столице Украины.