Британский министр обороны Уоллес призвал Украину нанести удары вглубь территории России

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26 апреля 2022, 13:19

Бен Уоллес и Денис Шмыгаль, Asstert.com/ globallookpress.com

Руководитель Министерства обороны Великобритании фактически признал право Украины на атаки по российской территории. Такую информацию сообщает телеграм-канал «Оперативные сводки» во вторник, 26 апреля.

Лондон, как подчёркивают авторы материала, не будет противиться применению ВСУ западного вооружения. Журналисты приводят слова заместителя государственного секретаря парламента Британии по вооруженным силам Джеймса Хеппи о том, что западное вооружение даже имеет необходимую для этого дальность действия

«Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов... Для Украины совершенно законно нацеливаться на военные объекты в России, чтобы нарушить логистику», − приводит слова британского парламентария.

Как стало известно ранее, Вашингтон стремится максимально затянуть российскую спецоперацию в Украине, чтобы ослабить Россию и удержать свои позиции на мировой арене. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его комментарий в понедельник опубликовал официальный новостной телеграм-канал посольства.