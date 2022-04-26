Патрушев заявил, что в ближайшее время количество беженцев с Украины в Европе увеличится до десяти миллионов

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в ближайшее время количество беженцев, прибывших с территории Украины в Европу, удвоится и достигнет десяти миллионов человек.
Николай Патрушев заявил, что к настоящему моменту в Европу прибыли почти пять миллионов украинских мигрантов, а в скором времени это число вырастет в два раза.
Секретарь Совбеза РФ уточнил, что большинство прибывших на Запад граждан Украины полагают, что европейцы должны их содержать, а когда их заставляют выходить на работу, они бунтуют.