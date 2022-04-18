Весеннее миграционное обострение: всех беженцев кроме украинцев из Европы и США отправляют в Руанду

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18 апреля 2022, 14:27

В США и Европе фиксируется традиционное весеннее увеличение притока нелегальных мигрантов. При этом проблема усугубляется растущим количеством украинских беженцев. Число задержанных нелегалов на границе США и Мексики достигло рекордного за последние 20 лет значения – 210 тыс. человек. Властями проводится политика разграничения выходцев из Украины и стран третьего мира, в приоритете оказались первые. Украинцы остаются в Америке и Европе, а бывшие жители Африки и Ближнего Востока направляются в Руанду.



С таким делением категорически не согласны представители церкви и правозащитные организации. Действия властей с религиозной точки зрения осудили папа Римский и архиепископ Кентерберийский, о нарушении прав человека заявили глава ВОЗ и верховный комиссар ООН, курирующий вопросы беженцев.



По соглашению, заключённому с Руандой в апреле текущего года, нелегальные мигранты могут получить статус беженца в этой африканской стране или ждать положительного ответа из Великобритании. Первый вариант более вероятен, однако уровень жизни в Африке существенно ниже, чем в Европе. Показательно, что по отношению к украинцам применяется директива, разработанная в 2001 году под Косово, но не вступавшая в силу ранее. Согласно неё, выходцам из Украины обеспечивается защита на срок от полугода до трёх лет с возможностью доступа ко всем социальным благам.



