В США и Европе фиксируется традиционное весеннее увеличение притока нелегальных мигрантов. При этом проблема усугубляется растущим количеством украинских беженцев. Число задержанных нелегалов на границе США и Мексики достигло рекордного за последние 20 лет значения – 210 тыс. человек. Властями проводится политика разграничения выходцев из Украины и стран третьего мира, в приоритете оказались первые. Украинцы остаются в Америке и Европе, а бывшие жители Африки и Ближнего Востока направляются в Руанду.
С таким делением категорически не согласны представители церкви и правозащитные организации. Действия властей с религиозной точки зрения осудили папа Римский и архиепископ Кентерберийский, о нарушении прав человека заявили глава ВОЗ и верховный комиссар ООН, курирующий вопросы беженцев.
По соглашению, заключённому с Руандой в апреле текущего года, нелегальные мигранты могут получить статус беженца в этой африканской стране или ждать положительного ответа из Великобритании. Первый вариант более вероятен, однако уровень жизни в Африке существенно ниже, чем в Европе. Показательно, что по отношению к украинцам применяется директива, разработанная в 2001 году под Косово, но не вступавшая в силу ранее. Согласно неё, выходцам из Украины обеспечивается защита на срок от полугода до трёх лет с возможностью доступа ко всем социальным благам.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Андрей Марочко: некоторые украинские контрактники ликвидировали своих командиров, чтобы перейти на сторону ЛНР
- #ЗАУГЛОМ Под кожей ядерного проекта Украины. Где спрятана бомба?
- 15:06 Басурин: Киев распространяет ложные данные о попытках прорыва сил Украины из «Азовстали», чтобы поддержать моральный дух военных
- 14:36 Минобороны России выложило видео работы расчетов ОТРК «Искандер» по уничтожению командного пункта механизированной бригады Украины
- 14:27 Весеннее миграционное обострение: всех беженцев кроме украинцев из Европы и США отправляют в Руанду
- 12:40 МВД ДНР показало видео артудара по группировке ВСУ, направлявшейся из морского порта Мариуполя к «Азовстали»