Жозеп Боррель: страны Евросоюза не могут прийти к консенсусу по вопросу введения эмбарго на поставки газа и нефти из России

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25 апреля 2022, 08:28

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Ricardo Rubio / globallookpress.com

Государства, входящие в Европейский союз, не могут прийти к консенсусу по вопросу введения эмбарго на поставки газа и нефти из Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

«Страны ЕС в настоящее время не могут прийти к консенсусу по вопросу введения эмбарго на поставки газа и нефти из России», — процитирован глава европейской дипломатии в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее Боррель указал, что ЕС поставил украинской стороне вооружений на сумму, в несколько раз превышающую заявленные до этого 1,5 млрд евро.