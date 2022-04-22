Боррель: ЕС поставил Украине вооружений на сумму, в несколько раз превышающую ранее заявленные 1,5 млрд евро

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22 апреля 2022, 13:57

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

ЕС поставил киевской стороне вооружений на сумму, в несколько раз превышающую ранее заявленные 1,5 млрд евро. Соответствующую информацию озвучил Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

«ЕС превысил запланированные траты на военную помощь Киеву. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, Европа поставила Украине вооружений на сумму, в несколько раз превышающую ранее заявленные €1,5 млрд», — пишет Telegram-канал «RT на русском».

Как сообщалось ранее в пятницу, немецкий канцлер Олаф Шольц отметил, что ФРГ готова быть для Украины гарантом безопасности, однако бывшая советская республика должна сама быть в состоянии защищать себя в будущем.