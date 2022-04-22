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Шольц: Германия готова быть для Украины гарантом безопасности, но Украина должна сама быть в состоянии защищать себя в будущем

, 13:40

Шольц: Германия готова быть для Украины гарантом безопасности, но Украина должна сама быть в состоянии защищать себя в будущем
Канцлер Германии Олаф Шольц, Clemens Bilan / Pool / globallookpress.com

ФРГ готова быть для Украины гарантом безопасности, однако бывшая советская республика должна сама быть в состоянии защищать себя в будущем. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал немецкий канцлер Олаф Шольц.

«Германия готова быть для Украины гарантом безопасности, но Украина должна сама быть в состоянии себя защищать в будущем», — процитирован Шольц в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, руководитель МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что Берлин готов отправить киевской стороне любое доступное вооружение.

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