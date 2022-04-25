Посол Антонов заявил, что Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия на Украину

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25 апреля 2022, 08:28 Источник: Россия 24

посол России в США Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов в рамках разговора с представителями СМИ сообщил, что Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие.

Анатолий Антонов напомнил, что вооружения украинской стороне от Соединенных Штатов Америки будут поставлены на сумму 800 миллионов долларов.

По словам российского посла, подобные действия Вашингтона не способствуют поиску дипломатического решения урегулирования ситуации на Украине. Антонов уточнил, что Россия передала США ноту, в которой подчеркивается неприемлемость вышеуказанных шагов.