Госсекретарь США Блинкен и глава Пентагона Остин посетили Киев

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25 апреля 2022, 07:05 Источник: РИА "Новости"

Киев, pixabay.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны страны Ллойд Остин в воскресенье, 24 апреля, посетили Киев. Об этом сегодня сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на американских чиновников.

Уточняется, что Энтони Блинкен и Ллойд Остин в рамках визита в Киев заявили о постепенном возвращении американских дипломатов на Украину. Предполагается, что данный процесс начнется уже "на этой неделе".

Госсекретарь и глава Пентагона также объявили, что США выделят еще более 700 миллионов долларов прямой и непрямой военной помощи украинской стороне.