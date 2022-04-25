Госсекретарь США Блинкен и глава Пентагона Остин посетили Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны страны Ллойд Остин в воскресенье, 24 апреля, посетили Киев. Об этом сегодня сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на американских чиновников.
Уточняется, что Энтони Блинкен и Ллойд Остин в рамках визита в Киев заявили о постепенном возвращении американских дипломатов на Украину. Предполагается, что данный процесс начнется уже "на этой неделе".
Госсекретарь и глава Пентагона также объявили, что США выделят еще более 700 миллионов долларов прямой и непрямой военной помощи украинской стороне.