Киев разочарован заявлением главы австрийского МИД, выступившего против вступления Украины в Евросоюз

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24 апреля 2022, 15:48 Источник: ТАСС

Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга, высказавшегося против вступления Украины в Евросоюз, недальновидно и не отвечает интересам объединенной Европы. Так оценил слова австрийского министра официальный представитель украинского МИД Олег Николенко. Его комментарий размещен в воскресенье на сайте внешнеполитического ведомства.

«Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы», - говорится в комментарии.

По мнению Николенко, у Украины в настоящий момент есть все основания требовать признания ее «стратегической роли для ЕС».

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Киев и Брюссель могут выстраивать международные отношения без вступления Украины в Евросоюз. Он считает, что необходимо разработать иную модель сотрудничества, отличную от полноправного членства Украины в Евросоюзе.