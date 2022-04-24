Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против вступления Украины в ЕС

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24 апреля 2022, 11:56 Источник: РИА Новости

Александр Шалленберг, фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON, globallookpress.com

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг выступил против вступления Украины в Евросоюз, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Heute.

Он заявил, что Киев и Брюссель могут выстраивать международные отношения без вступления Украины в ЕС. Он уточнил, что необходимо разработал иную модель сотрудничества, отличную от полноправного членства Украины в Евросоюзе.

Также Шалленберг упомянул Западные Балканы, которые получили статус кандидата на вступление в ЕС гораздо позже.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия намеренa предоставить в июне предварительное заключение о заявке Украины на вступление в ЕС.