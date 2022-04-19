Bloomberg: Еврокомиссия в июне даст предварительный ответ на заявку Украины о вступлении в ЕС

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19 апреля 2022, 16:00 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

Агентство Bloomberg со ссылкой на пожелавшие остаться анонимными источники сообщило, что Еврокомиссия намерена предоставить в июне предварительное заключение о заявке Украины на вступление в ЕС.

Согласно последней информации инсайдеров, ЕК планирует дать свой ответ на заявку Украины о желании стать частью содружества в преддверии встречи лидеров стран-членов Европейского союза, которая должна состояться 23-24 июня текущего года.

Уточняется, что обычно Еврокомиссии необходимо от 15 до 18 месяцев, чтобы дать соответствующее заключение.