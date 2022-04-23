Bloomberg: США обсуждают санкции против Абрамовича, так как сочли неэффективным его посредничество в переговорах Киева и Москвы

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23 апреля 2022, 17:46 Источник: РБК

Абрамович и Эрдоган, Стамбул, 29 марта. Фото Telegram: t.me/s/bloodysx

Высокопоставленные чиновники Белого дома настаивают на введении санкций в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича, так как считают, что его посредничество в переговорном процессе России и Украины не принесло ожидаемых результатов. Об этом пишет в субботу Bloomberg, ссылаясь на два источника.

О посредничестве Абрамовича в переговорах стало известно еще на начальном их этапе. WSJ тогда сообщала, что министерство финансов США отложило рассмотрение санкций в отношении бизнесмена по просьбе Владимира Зеленского, который возлагал надежды на Абрамовича как на переговорщика.

Во время последнего очного раунда переговоров в Стамбуле 29 марта представитель президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что Абрамович приехал в страну как «некто, кто был назначен президентом Путиным в качестве переговорщика».

В свою очередь член украинской делегации Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк по завершении этого раунда назвал Абрамовича эффективным посредником в переговорах.

Однако, как отмечает Bloomberg, во время своей последней поездки в Киев Абрамович не встречался с президентом Зеленским, а лишь имел беседу с главой его администрации Андреем Ермаком. На этом фоне в Белом доме сочли необходимым вернуться к рассмотрению вопроса о санкциях в отношении бизнесмена.