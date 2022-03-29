Представитель Эрдогана Калын: Абрамович приехал в Турцию как некто, кто был назначен президентом Путиным в качестве переговорщика

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29 марта 2022, 11:57 Источник: Telegram

Абрамович и Эрдоган, Стамбул, 29 марта. Фото из телеграм-канала: t.me/s/bloodysx

Роман Абрамович приехал в Турцию в качестве переговорщика. В ином случае он не смог бы попасть в страну, так как находится под санкциями, сообщил во вторник телеканалу CNN официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«У нас нет никого, кто был бы под санкциями. Абрамович прибыл в Турцию в составе команды переговорщиков. Хотя позвольте мне перефразировать. Он приехал как некто, кто был назначен президентом Путиным в качестве переговорщика», - сказал Калын.

Очередной раунд российско-украинских переговоров проходит во вторник в Стамбуле. Как сообщил агентству ТАСС неназванный источник, Россия рассчитывает на «первый этапный, знаковый результат» и «быстрое продвижение вперед».