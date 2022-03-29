Представитель Эрдогана Калын: Абрамович приехал в Турцию как некто, кто был назначен президентом Путиным в качестве переговорщика

Роман Абрамович приехал в Турцию в качестве переговорщика. В ином случае он не смог бы попасть в страну, так как находится под санкциями, сообщил во вторник телеканалу CNN официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«У нас нет никого, кто был бы под санкциями. Абрамович прибыл в Турцию в составе команды переговорщиков. Хотя позвольте мне перефразировать. Он приехал как некто, кто был назначен президентом Путиным в качестве переговорщика», - сказал Калын.
Очередной раунд российско-украинских переговоров проходит во вторник в Стамбуле. Как сообщил агентству ТАСС неназванный источник, Россия рассчитывает на «первый этапный, знаковый результат» и «быстрое продвижение вперед».