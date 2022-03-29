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В Стамбуле начинаются переговоры России и Украины - РФ рассчитывает на быстрое продвижение вперед

, 10:03 Источник: ТАСС

В Стамбуле начинаются переговоры России и Украины - РФ рассчитывает на быстрое продвижение вперед
Дворец Долмабахче, где проходят переговоры, Altan Gocher/GocherImagery/globallook.com

Российская и украинская делегации прибыли во дворец Долмабахче в Стамбуле для участия в переговорах, сообщает ТАСС. По данным источника агентства, Кремль рассчитывает на «знаковый результат» по итогам этой встречи.

Участников переговоров приветствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду, что встреча принесет пользу переговорному процессу и в ходе нее будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Как сообщил ТАСС неназванный источник, делегация РФ рассчитывает в Стамбуле на «первый этапный, знаковый результат» и «быстрое продвижение вперед». Если «окончательный вариант» во вторник не будет достигнут, по словам собеседника агентства, переговоры продолжатся по видеосвязи.

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