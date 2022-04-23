В Минобороны РФ заявили, что из нацгвардии Украины дезертировал 861 военный

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23 апреля 2022, 13:30 Источник: РИА "Новости"

военный, pixabay.com

В Министерстве обороны Российской Федерации в субботу, 23 апреля, сообщили, что из национальной гвардии Украины дезертировал 861 военный. Эти данные были актуальны по состоянию на 29 марта 2022 года.

Согласно информации, которая имеется в распоряжении Минобороны, дезертировало большое количество военных НГУ. Более 860 военнослужащих, по данным ведомства, отказались выполнять преступные приказы своего командования и покинули воинские части самовольно.

В МО РФ добавили, что больше всего случаев дезертирства было зарегистрировано в в/ч 3056 (16-й отдельный батальон, Херсон) – 152 человека.