Киев рассматривает возможность ударов по хранилищу радиоактивных отходов для обвинения России

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23 апреля 2022, 12:30 Источник: РИА Новости

Björn Kietzmann/globallookpress.com

Киев рассматривает возможность ударов по хранилищу радиоактивных отходов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.

Уточняется, что возможный удар Киева по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии «Приднестровский Химический завод» в населенном пункте Каменское Днепропетровской области, планируется с целью обвинения России.

Игорь Кириллов, выступая на брифинге о подготовке США и НАТО к обвинениям РФ об использовании ядерного оружия, заявил, что Минобороны имеет документ, свидетельствующий о «критическом состоянии хранилищ и нецелевого расходования».