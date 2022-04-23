Киев рассматривает возможность ударов по хранилищу радиоактивных отходов для обвинения России

Киев рассматривает возможность ударов по хранилищу радиоактивных отходов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.
Уточняется, что возможный удар Киева по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии «Приднестровский Химический завод» в населенном пункте Каменское Днепропетровской области, планируется с целью обвинения России.
Игорь Кириллов, выступая на брифинге о подготовке США и НАТО к обвинениям РФ об использовании ядерного оружия, заявил, что Минобороны имеет документ, свидетельствующий о «критическом состоянии хранилищ и нецелевого расходования».