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Вице-премьер Украины Верещук: эвакуация жителей Мариуполя состоится 23 апреля

, 13:28 Источник: радио Sputnik

Вице-премьер Украины Верещук: эвакуация жителей Мариуполя состоится 23 апреля
Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

В субботу планируется эвакуировать детей, женщин и пожилых из Мариуполя, сообщает радио Sputnik со ссылкой на вице-премьера Украины Ирину Верещук.

В сообщении в своём Telegram-канале она указала, что 23 апреля будет произведена очередная попытка эвакуации женщин, детей и стариков из Мариуполя. Мероприятие запланировано на 12.00 около ТЦ «Порт-Сити», откуда по плану должен отправиться автобус с беженцами.

Ранее вице-премьер Украины Верещук заявила, что в пятницу эвакуация в стране проводиться не будет из-за опасности на маршрутах.

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