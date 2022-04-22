Вице-премьер Украины Верещук заявила, что в пятницу эвакуация в стране проводиться не будет

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22 апреля 2022, 09:25

эвакуация, Henning Kaiser/dpa

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что 22 апреля власти страны не будут открывать гумкоридоры для эвакуации мирных граждан.

По утверждению Ирины Верещук, гуманитарные коридоры в пятницу не откроются якобы из-за опасности на маршрутах эвакуации.

Напомним, в минувший четверг высокопоставленный представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки заявил, что страна не планирует участвовать в возможной эвакуации мирного населения из Мариуполя.