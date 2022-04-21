Представитель Пентагона заявил, что США не примут участия в возможной эвакуации гражданских лиц из Мариуполя

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21 апреля 2022, 20:18 Источник: РИА "Новости"

Пентагон, pixabay.com

Высокопоставленный представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки в четверг, 21 апреля, заявил, что страна не планирует участвовать в возможной эвакуации мирного населения из Мариуполя.

Представитель Пентагона в рамках брифинга сегодня, отвечая на вопрос, готова ли американская сторона принимать участие в эвакуации гражданских лиц с территории Мариуполя, если она состоится, подчеркнул, что США не будут присутствовать на земле, чтобы помочь в данном процессе.

Сотрудник оборонного ведомства добавил, что американские самолеты также не будут принимать участие в эвакуации людей.