Сергей Кириенко побывал в зоне российской спецоперации в Донбассе

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23 апреля 2022, 12:11 Источник: Telegram-канал WarGonzo

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко побывал в зоне российской специальной операции в Донбассе. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

«По сведениям проекта @wargonzo, в эти дни в Луганске и Донецке побывал куратор всей внутренней политики РФ — первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Вместе с ним были начальник управления по внутренней политике Андрей Ярин и сотрудники внутриполитического блока АП», — пишет канал.



Согласно данным, оказавшимся в распоряжении WarGonzo, Кириенко провел встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным и лидером ЛНР Леонидом Пасечником, членами правительств республик, силовиками, представителями общественности.

«Судя по всему, в АП перераспредили полномочия между заместителями. Как результат — ЛНР с ДНР переданы в кураторство Кириенко. Это означает только одно — Россия еще более плотно интегрируется с ДНР и ЛНР. Буквально на всех уровнях!» — говорится в процитированном посте.

Москва с 24 февраля осуществляет спецоперацию по защите Донбасса. Как сообщалось ранее на текущей неделе, спикер МИД РФ Мария Захарова указала, что украинский вице-премьер Ирина Верещук и те, кто стоят за чиновницей, не дают людям выйти с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, запугивая и шантажируя их.