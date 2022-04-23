Байден снова протянул руку в пустоту для рукопожатия

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23 апреля 2022, 07:48 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, завершив свое выступление в городе Сиэтл, вновь протянул руку в пустоту для рукопожатия. Аналогичный случай с политиком произошел неделю назад.

Джо Байден выступил в Сиэтле с речью о предлагаемых реформах, а затем попрощался с присутствующими на мероприятии, обернулся и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с ним никого не было. Американский лидер сделал еще четверть оборота и вновь протянул руку в пустоту.

Затем политик обернулся к собравшимся, улыбнулся и поблагодарил их за внимание.