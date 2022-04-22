Байден не смог выговорить фамилию конгрессмена Блюменауэра, извинился и позволил называть себя «Биденом»

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22 апреля 2022, 10:04 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках своего выступления в Орегоне столкнулся с трудностями при произнесении фамилии одного из членов палаты представителей – Эрла Блюменауэра.

Джо Байден, говоря о развитии инфраструктуры в штате Орегон, захотел поблагодарить местных представителей конгресса. Глава США перечислил несколько имен, а затем не смог выговорить фамилию Блюменауэр. После этого политик извинился и заявил: "Можете звать меня Биден. Джо Биден".

Отметим, что Джо Байден, которому 79 лет, иногда оговаривается во время выступлений. В частности, он не раз называл президентом США вице-президента страны Камалу Харрис.