Геронтолог Конев объяснил «странное поведение» президента США Байдена обострением деменции

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15 апреля 2022, 16:29 Источник: Общественная служба новостей

президент США Джо Байден, IMAGO/Chris Kleponis / Pool via

Врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев прокомментировал информацию о "странном поведении" президента США Джо Байдена, в частности о том, что он "пожал руку пустоте".

Юрий Конев отметил, что признаки деменции у Джо Байдена, которому сейчас 79 лет, были заметны еще в период предвыборной кампании – иногда у политика возникала дезориентация в пространстве и времени.

Геронтолог в разговоре с Общественной службой новостей отметил, что сейчас состояние президента США лишь усугубляется тем, что он находится в стрессовой ситуации и вынужден постоянно принимать серьезные решения.