Член палаты представителей США Грин призвала объявить импичмент Байдену из-за его «странного поведения»

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15 апреля 2022, 16:18 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выступила за объявление импичмента американскому лидеру Джо Байдену. Причиной для такого предложения стало "странное поведение" политика.

Ранее Джо Байден после завершения речи об инфраструктурной реформе повернулся в сторону и протянул руку, как будто для рукопожатия, хотя рядом никого не было. После этого президент США сделал несколько шагов вдоль трибуны и выглядел при этом растерянным.

Марджори Тейлор Грин назвала случившееся невероятным позором и добавила к посту хештег "импичмент Байдену".