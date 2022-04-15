Псаки заявила об отсутствии планов у Байдена поехать на Украину

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15 апреля 2022, 15:16

Джо Байден, White House/ Globallookpress.com

Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден хоть и заявил о готовности посетить Киев, но поездки на Украину в его расписании нет. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В частности, чиновница сказала об этом в выпуске подкаста Pod Save America, когда ей задали вопрос, обсуждает ли администрация главы государства планы о таком визите. На что политик ответила: «Нет». Тем не менее, Псаки тут же добавила, что мистер Байден «готов ко всему», в том числе к визиту на Украину.

Ранее американский гарант заверял, что может отправиться с личным визитом в Киев.

Как стало известно сегодня, бывший врач Белого Дома и член палаты представителей Ронни Джексон полагает, что президент Байден не совсем здоров, и его когнитивные способности ухудшаются.