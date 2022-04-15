Врач Ронни Джексон считает, что президент США должен пройти тест на «адекватность»

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15 апреля 2022, 12:30 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший врач Белого Дома и член палаты представителей Ронни Джексон полагает, что президент Байден не совсем здоров, и его когнитивные способности ухудшаются.

Он подчеркнул, что в последнее время американский лидер демонстрирует «не совсем адекватное поведение». По его мнению, когда стоит опасность полномасштабного конфликта с Россией, главе Соединённых Штатов нужно чётко осознавать ситуацию. «Я не пытаюсь поставить ему диагноз, - говорит Джексон. - Но, по-моему, весь мир видит то, что у него есть некоторые проблемы с умственными способностями. С ним явно что-то происходит, и это уже проблема национальной безопасности».

Политик предлагает президенту США как можно скорее пройти тест на нарушение когнитивных функций, а после этого – обнародовать результаты, чтобы общественность могла оценить поведение главы государства. В своё время подобную проверку проходил бывший американский лидер Дональд Трамп. Ранее пройти когнитивный тест Байдена призвали 38 конгрессменов из Республиканской партии. Они усомнились в его адекватности, психическом здоровье и пригодности к управлению страной.