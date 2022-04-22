Главы российской и украинской делегаций Мединский и Арахамия провели несколько «длительных разговоров» в пятницу

Как сообщил источник ТАСС, близкий к российской переговорной группе, в пятницу прошло несколько длительных разговоров между главами делегаций. Подробности бесед не раскрываются.
«Сегодня было несколько длительных разговоров между главами делегаций», - сообщил агентству источник.
Глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил факт переговоров в пятницу с главой украинской делегации Давидом Арахамией.
Тема российско-украинских переговорах обсуждалась в пятницу и в телефонной беседе президента РФ Владимира Путина и главы Европейского совета Шарля Мишеля.
В частности, Мишель призвал Путина к прямым контактам с Зеленским.
«Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения», - сообщила пресс-служба Кремля.
В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров заявил в пятницу, что российско-украинские переговоры «застопорились».