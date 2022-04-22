Главы российской и украинской делегаций Мединский и Арахамия провели несколько «длительных разговоров» в пятницу

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22 апреля 2022, 17:41 Источник: ТАСС

Российско-украинские переговоры в Стамбуле 29 марта, Sha Dati/globallook.com

Как сообщил источник ТАСС, близкий к российской переговорной группе, в пятницу прошло несколько длительных разговоров между главами делегаций. Подробности бесед не раскрываются.

«Сегодня было несколько длительных разговоров между главами делегаций», - сообщил агентству источник.

Глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил факт переговоров в пятницу с главой украинской делегации Давидом Арахамией.

Тема российско-украинских переговорах обсуждалась в пятницу и в телефонной беседе президента РФ Владимира Путина и главы Европейского совета Шарля Мишеля.

В частности, Мишель призвал Путина к прямым контактам с Зеленским.

«Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения», - сообщила пресс-служба Кремля.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров заявил в пятницу, что российско-украинские переговоры «застопорились».