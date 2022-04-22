Лавров: складывается впечатление, что Украине переговоры «совсем не нужны»

Переговоры России и Украины «застопорились», РФ так и не получила ответа из Киева на свои последние предложения. Об этом сообщил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с его казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, Украина не очень заинтересована в переговорах.
«Мне очень странно каждый день слышать заявления украинских представителей разного сорта, включая президента и его советников, которые наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой», - сказал Лавров.
В ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит крест на переговорах, Лавров сказал, что Россия не терпит никаких ультиматумов.