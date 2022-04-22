Путин гарантировал жизнь находящимся на заводе «Азовсталь», если они сложат оружие

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22 апреля 2022, 16:16 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что всем, кто находится на территории завода "Азовсталь", гарантируется жизнь, если они сложат оружие.

Владимир Путин уточнил, что жизнь, достойное обращение в соответствии с нормами международного права и медицинская помощь гарантируются сдавшимся военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам.

Президент РФ подчеркнул, что несмотря на приказ об отмене штурма завода "Азовсталь" и предоставленные гарантии, официальный Киев не позволяет бойцам сдаться, воспользовавшись предложением российской стороны.

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